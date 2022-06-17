Аналитик Шеин поддержал идею отказа от плановых проверок ряда предприятий
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«Конечно, любые меры, которые убирают излишний контроль за компаниями, правильны и нужны... Это абсолютно верное решение», — подчеркнул Шеин.
По мнению аналитика, избыточный контроль за компаниями, проверки могут гипотетически создавать прецедент возникновения коррупционных элементов.
Он также отметил, что в настоящее время важным для экономики России является изменение кредитно-денежной политики в сторону понижения ключевой ставки и повышение уровня монетизации экономики.
Ранее в ходе выступления на ПМЭФ Путин призвал на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда.