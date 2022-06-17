Путин выразил уверенность, что западные партнёры вернутся на российский рынок

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Многие европейские компании вернутся на российский рынок, выразил уверенность президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии ПМЭФ.
Путин выразил уверенность, что западные партнёры вернутся на российский рынок
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Я не сомневаюсь: пройдёт время, многие наши партнёры (как минимум, из европейских стран) вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет в этом никаких сомнений. Жизнь заставит просто это делать», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что российский рынок никак не будет препятствовать возвращению западных компаний, поскольку, по его словам, «мы открыты для всего мира».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти очень бережно относятся к тем зарубежным брендам, которые не ушли с российского рынка или намерены вернуться на него при первой возможности, несмотря на оказываемое давление извне.

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