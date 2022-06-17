Путин выразил уверенность, что западные партнёры вернутся на российский рынок

Многие европейские компании вернутся на российский рынок, выразил уверенность президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии ПМЭФ.

«Я не сомневаюсь: пройдёт время, многие наши партнёры (как минимум, из европейских стран) вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет в этом никаких сомнений. Жизнь заставит просто это делать», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что российский рынок никак не будет препятствовать возвращению западных компаний, поскольку, по его словам, «мы открыты для всего мира».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти очень бережно относятся к тем зарубежным брендам, которые не ушли с российского рынка или намерены вернуться на него при первой возможности, несмотря на оказываемое давление извне.