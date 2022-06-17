Экономист Беляев поддержал предложение снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

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Дарья Ускова
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о возможности снижения ставки по льготной ипотеке до 7%.
Экономист Беляев поддержал предложение снизить ставку по льготной ипотеке до 7%
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«Чем ниже ставка по ипотеке, тем лучше, потому что это достаточно важный социальный момент», — сообщил Беляев.

По его словам, появление спроса на жилищное строительство даёт импульс развитию большого количества отраслей.

«Мы вправе ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки Центрального банка и снижения ставки по ипотеке, учитывая её важность не только в социально-экономическом аспекте, но и для развития экономики страны», — добавил специалист.

Ранее Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.

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