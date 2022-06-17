Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время в мировой экономике и политике происходят тектонические и революционные изменения.

«За последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры, каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета», — сообщил он на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

Путин добавил, что революционные и тектонические изменения происходят в глобальной политике, экономике, технологической сфере, а также во всей системе международных отношений.

Путин назвал тектоническими и революционными изменения в мировой экономике и политике

Также российский лидер заявил, что доверие к мировым валютам подорвано западными странами ради амбиций и устаревших геополитических иллюзий.