Путин назвал тектоническими и революционными изменения в мировой экономике и политике

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Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время в мировой экономике и политике происходят тектонические и революционные изменения.
Путин назвал тектоническими и революционными изменения в мировой экономике и политике
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«За последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры, каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета», — сообщил он на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

Путин добавил, что революционные и тектонические изменения происходят в глобальной политике, экономике, технологической сфере, а также во всей системе международных отношений.

  • Путин назвал тектоническими и революционными изменения в мировой экономике и политике

Также российский лидер заявил, что доверие к мировым валютам подорвано западными странами ради амбиций и устаревших геополитических иллюзий.

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