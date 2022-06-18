Иммунолог рассказал об аллергии на пух летом

Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев в беседе с RT рассказал об аллергии на пух летом и объяснил, от чего зависит окончание периода распространения пуха.

«Дело на самом деле не в пухе, а в пыльце. Пыльца вызывает аллергию... А пух, если очень сильно летит, раздражает пути чисто механически», — отметил Щепеляев.

Он уточнил, что в такой ситуации необходимы стандартные методы экстренного лечения — принимать антигистаминные препараты.

«В крайнем случае можно ходить в маске. Или, когда тепло и пыльно, а пух очень активно летит, вообще свести к минимуму выходы на улицу. А вне сезона пыления всегда можно рассмотреть метод аллергено-специфической иммунотерапии», — добавил иммунолог.

Кроме того, он уточнил, что сложно сказать, когда ждать окончания сезона.

«Очень много зависит от окружающей среды. Раннее лето, не раннее. Активный цвет или нет. Дождливая погода или нет. Если будет тепло и сухо, то летать будет долго, если будут дожди — будет значительно легче», — заключил Щепеляев.

Иммунолог-аллерголог рассказал, что в сезон пыления деревьев аллергикам и астматикам не рекомендуется проветривать квартиру.