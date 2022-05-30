Иммунолог Щепеляев рекомендовал аллергикам в сезон пыления деревьев не проветривать помещения
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Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.
«Особенно осторожными нужно быть больным с бронхиальной астмой с реакцией на пыльцу деревьев. В сезон пыления деревьев мы говорим: не проветривайте квартиру ни при каких условиях. Пыльца налетит — даже когда сезон пыления закончится, у вас дома будут проблемы. Вы будете дома мучиться достаточно длительное время. При аллергии на домашнюю пыль не столько окна открывать нужно, сколько иметь хороший пылесос», — объяснил Даниил Щепеляев.
Ранее аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН дал советы по профилактике аллергии на пыльцу.