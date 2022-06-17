Уролог Степанов назвал опасные последствия переохлаждения

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Ведущий специалист, уролог-андролог Владимир Степанов рассказал, к каким опасным последствиям может привести сидение на поверхностях, выполненных из камня, — ступенях, парапетах и других.
Уролог Степанов назвал опасные последствия переохлаждения
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По словам специалиста, каменные поверхности полностью не прогреваются даже в жаркие дни, сидение на них может привести к переохлаждению внутренних органов.

В беседе с URA.RU врач сообщил, что у молодых людей от этого может развиться простатит, а у девушек — цистит.

«Далее может возникнуть острый пиелонефрит и даже абсцесс, гнойники в тканях, которые требуют хирургического вмешательства... Если воспалительный процесс набрал слишком большой оборот, это всё может развиться до нефрэктомии, полного удаления почек», — подчеркнул Степанов.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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