Уролог Степанов назвал опасные последствия переохлаждения
- Gettyimages.ru
- © Westend61
По словам специалиста, каменные поверхности полностью не прогреваются даже в жаркие дни, сидение на них может привести к переохлаждению внутренних органов.
В беседе с URA.RU врач сообщил, что у молодых людей от этого может развиться простатит, а у девушек — цистит.
«Далее может возникнуть острый пиелонефрит и даже абсцесс, гнойники в тканях, которые требуют хирургического вмешательства... Если воспалительный процесс набрал слишком большой оборот, это всё может развиться до нефрэктомии, полного удаления почек», — подчеркнул Степанов.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.