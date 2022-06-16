Кардиолог Хорошев предупредил об опасных последствиях затянутого в жару галстука

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Врач-кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев предупредил, что затянутый галстук в жаркую погоду может серьёзно навредить здоровью, ухудшив кровоснабжение мозга.
Кардиолог Хорошев предупредил об опасных последствиях затянутого в жару галстука
  • Gettyimages.ru
  • © Fancy/Veer/Corbis

Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

«Если сильно затянуть галстук летом перед важным мероприятием, то это может привести к неприятным последствиям. У человека ухудшится приток артериальной крови к головному мозгу и отток венозной крови из мозга в сердце. Даже если слегка галстуком пережать вены на шее, то это приведёт к переполнению головы кровью. Лицо станет багровым, а внутри может произойти отёк внешней оболочки мозга. Тут будет не только головная боль — тут возможен инсульт», — отметил врач.

Летом кровь становится более вязкой, и в таких условиях ношение галстука может привести к образованию тромбов, предупредил Хорошев.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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