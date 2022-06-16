Ростуризм: продажи в рамках осеннего этапа кешбэка ориентировочно начнутся в августе

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Продажи в рамках осеннего этапа туристического кешбэка ориентировочно начнутся в августе. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Ростуризм: продажи в рамках осеннего этапа кешбэка ориентировочно начнутся в августе
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  • © Hinterhaus Productions

«Старт продаж — ориентировочно в августе, с возможностью поехать начиная с 1 октября и до конца года», — цитирует Догузову РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 сентября увеличить размер туристического кешбэка до 40 тыс. рублей за поездки на Дальний Восток.

По данным Ростуризма, программой туристического кешбэка по России в 2022 году могут воспользоваться не менее 3,5 млн человек.

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