Ростуризм: программой туристического кешбэка за год воспользуются не менее 3,5 млн россиян

Программой туристического кешбэка по России в 2022 году могут воспользоваться не менее 3,5 млн человек. Об этом сообщил Ростуризм.

«Планируется, что за весь 2022 год кешбэком от государства воспользуются не менее 3,5 млн человек», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что лидерами по покупкам билетов с начала 2022 года стали Краснодарский край, Московский регион, а также Санкт-Петербург.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что с начала 2022 года программой туристического кешбэка воспользовались более 2,4 млн россиян, суммарно они приобрели путешествий по России почти на 44 млрд рублей.

Основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов беседе с НСН дал советы по организации путешествий.