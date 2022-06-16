Дерматолог Сулима напомнила правила выбора солнцезащитных косметических средств

Дерматолог-онколог, дерматовенеролог, косметолог медицинской клиники НАКФФ Татьяна Сулима рассказала, как правильно выбрать средства защиты от солнца и как ими пользоваться.

SPF — это способность косметического средства защищать кожу от воздействия солнечного излучения. Фактор защиты SPF помогает загорать без покраснений и ожогов.

Чтобы определить, на какое время средство обеспечивает защиту кожи, нужно умножить цифру SPF на количество минут безопасного нахождения на солнце для конкретного фототипа, объяснила специалист в беседе с Pravda.Ru.

Например, безопасное время для людей со светлой кожей — десять минут. Используя средство защиты SPF 15+, под прямыми солнечными лучами теоретически можно находиться не более 150 минут.

Если же планируется более длительное пребывание на солнце, то нужно брать защитные средства SPF 30+ или 50+.

Наносить солнцезащитные средства нужно не менее чем за 10—15 минут до выхода на улицу, а обновлять — каждые два — два с половиной часа.

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