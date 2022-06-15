Депутат Гутенёв назвал продажу фабрик IKEA «вынужденным, но не вполне обдуманным шагом»
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«Конечно же, уход привычных для нас брендов, переформатирование привычных для нас площадок вызывает определённый дискомфорт и неудобство», — сказал парламентарий.
Однако, по его словам, сейчас активно ведутся переговоры с целым рядом крупных производителей из Восточной Азии, Турции и стран Латинской Америки.
«Я думаю, что больше сожалеть придётся европейцам, которые приносят в жертву национальную экономику геополитическим амбициям англо-саксонского мира. Я считаю, что IKEA делает вынужденный, но не вполне обдуманный шаг, о котором она не будет сожалеть, а уже сожалеет», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что IKEA продаст все четыре фабрики в России и уменьшит штат сотрудников на производствах.