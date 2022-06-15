Депутат Гутенёв назвал продажу фабрик IKEA «вынужденным, но не вполне обдуманным шагом»

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с RT прокомментировал решение компании IKEA о продаже своих четырёх фабрик в России и о сокращении штата сотрудников.

«Конечно же, уход привычных для нас брендов, переформатирование привычных для нас площадок вызывает определённый дискомфорт и неудобство», — сказал парламентарий.

Однако, по его словам, сейчас активно ведутся переговоры с целым рядом крупных производителей из Восточной Азии, Турции и стран Латинской Америки.

«Я думаю, что больше сожалеть придётся европейцам, которые приносят в жертву национальную экономику геополитическим амбициям англо-саксонского мира. Я считаю, что IKEA делает вынужденный, но не вполне обдуманный шаг, о котором она не будет сожалеть, а уже сожалеет», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что IKEA продаст все четыре фабрики в России и уменьшит штат сотрудников на производствах.