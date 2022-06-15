Терапевт Чернышова перечислила полезные для пожилых напитки
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Самый лучший напиток в любом возрасте и особенно в пожилом — это вода, сказала специалист в беседе с «Москвой 24». Норма потребления воды — 30 мл на 1 кг веса.
Кроме того, полезно пить зелёный чай, отметила терапевт.
«В зелёном чае очень много антиоксидантов, которые восстанавливают повреждённые клетки и замедляют старение. Есть данные, что зелёный чай способен бороться с раковыми клетками и задерживать развитие опухолей», — объяснила Чернышова.
По её словам, употребление вина в умеренных количествах тоже может благотворно сказаться на здоровье.
Ранее нутрициолог, специалист по лечебным протоколам питания Алёна Ефимова в разговоре с URA.RU рассказала, кому противопоказаны чёрный и зелёный чаи.