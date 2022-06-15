Терапевт Чернышова перечислила полезные для пожилых напитки

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что вода и зелёный чай могут оказать благотворное воздействие на организм людей старше 60 лет.
Терапевт Чернышова перечислила полезные для пожилых напитки
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  • © JulPo

Самый лучший напиток в любом возрасте и особенно в пожилом — это вода, сказала специалист в беседе с «Москвой 24». Норма потребления воды — 30 мл на 1 кг веса.

Кроме того, полезно пить зелёный чай, отметила терапевт.

«В зелёном чае очень много антиоксидантов, которые восстанавливают повреждённые клетки и замедляют старение. Есть данные, что зелёный чай способен бороться с раковыми клетками и задерживать развитие опухолей», — объяснила Чернышова.

По её словам, употребление вина в умеренных количествах тоже может благотворно сказаться на здоровье. 

Ранее нутрициолог, специалист по лечебным протоколам питания Алёна Ефимова в разговоре с URA.RU рассказала, кому противопоказаны чёрный и зелёный чаи.

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