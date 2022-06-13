Глава Туркмении Бердымухамедов поздравил президента Путина с Днём России

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил президента Владимира Путина и россиян с Днём России.

«От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично от всей души поздравляю вас и весь народ вашей страны с Днём России», — цитирует главу Туркмении ТАСС со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

Глава Туркмении указал на дружественные отношения между странами, обещал прилагать все усилия для их развития и высказал надежду на дальнейшее сотрудничество.

«Туркменско-российские межгосударственные связи прошли испытание временем, и в настоящее время двустороннее стратегическое партнёрство между нами неуклонно крепнет во имя процветания наших стран», — подытожил Бердымухамедов.

Ранее Владимира Путина и российский народ с Днём России поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие.