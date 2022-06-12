Внештатный онколог Минздрава рассказал об антиалкогольных мерах в России

Антиалкогольная государственная политика в России помогла сохранить жизни 3,5 млн россиян, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди.

«Антиалкогольная государственная политика положительно повлияла на демографическую ситуацию в стране, помогла сохранить жизни 3,5 миллиона россиян», — цитирует РИА Новости Стилиди.

Он отметил, что в число антиалкогольных мер входят увеличение стоимости акцизной марки, запрет рекламы алкогольной продукции, ограничение розничной торговли, запрет продаж спиртного в ночное время.

По его словам, данные меры помогли сократить смертность российских мужчин в два раза.

Ранее главный врач, психиатр, нарколог Алексей Казанцев предупредил, что употребление алкоголя в жару среди прочего может спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой или привести к солнечному удару.