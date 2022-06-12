Внештатный онколог Минздрава рассказал об антиалкогольных мерах в России

Короткая ссылка
Антиалкогольная государственная политика в России помогла сохранить жизни 3,5 млн россиян, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди.
Внештатный онколог Минздрава рассказал об антиалкогольных мерах в России
  • РИА Новости

«Антиалкогольная государственная политика положительно повлияла на демографическую ситуацию в стране, помогла сохранить жизни 3,5 миллиона россиян», — цитирует РИА Новости Стилиди.

Он отметил, что в число антиалкогольных мер входят увеличение стоимости акцизной марки, запрет рекламы алкогольной продукции, ограничение розничной торговли, запрет продаж спиртного в ночное время.

По его словам, данные меры помогли сократить смертность российских мужчин в два раза.

Ранее главный врач, психиатр, нарколог Алексей Казанцев предупредил, что употребление алкоголя в жару среди прочего может спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой или привести к солнечному удару.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить