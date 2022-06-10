Нарколог Казанцев напомнил о рисках употребления алкоголя в жару

Главный врач, психиатр, нарколог Алексей Казанцев предупредил, что употребление алкоголя в жару среди прочего может спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой или привести к солнечному удару.

«Алкоголь в жару пить опасно, потому что в жаркую погоду и так в организме наступает обезвоживание в связи с повышенной теплоотдачей. Алкоголь ещё больше усиливает теплоотдачу, снижает водно-электролитный баланс, обезвоживает организм, вымывает микроэлементы: калий, натрий, магний, кальций», — рассказал Казанцев в разговоре с URA.RU.

По его словам, алкоголь в жару также может привести к тепловому удару.

Если человек заснёт под прямыми солнечными лучами, он может получить солнечный удар, что очень опасно, отметил специалист.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.