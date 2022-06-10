Нарколог Казанцев напомнил о рисках употребления алкоголя в жару

Короткая ссылка
Главный врач, психиатр, нарколог Алексей Казанцев предупредил, что употребление алкоголя в жару среди прочего может спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой или привести к солнечному удару.
Нарколог Казанцев напомнил о рисках употребления алкоголя в жару
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Алкоголь в жару пить опасно, потому что в жаркую погоду и так в организме наступает обезвоживание в связи с повышенной теплоотдачей. Алкоголь ещё больше усиливает теплоотдачу, снижает водно-электролитный баланс, обезвоживает организм, вымывает микроэлементы: калий, натрий, магний, кальций», — рассказал Казанцев в разговоре с URA.RU.

По его словам, алкоголь в жару также может привести к тепловому удару.

Если человек заснёт под прямыми солнечными лучами, он может получить солнечный удар, что очень опасно, отметил специалист.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить