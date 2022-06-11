Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России с 15 марта

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Президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в стране после 15 марта.
Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России с 15 марта
  • © Anadolu Agency

Как сообщает РИА Новости, соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

Отмечается, что постановления ЕСПЧ также перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных судами России решений.

Ранее Госдума приняла законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России с 15 марта.

7 июня заслуженный юрист России Иван Соловьёв назвал логичными законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России.

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