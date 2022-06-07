Юрист Соловьёв назвал логичными законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал принятые Госдумой законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека в России после 15 марта.

«Данный законопроект абсолютно логичен в текущих политических условиях и де-юре закрепит то, что давно уже напрашивалось и было необходимым», — считает юрист.

По его словам, решения ЕСПЧ по искам против России в последние годы перестали отвечать «требованиям права и соответствовать какой-либо разумной логике».

«Они были политизированы практически на 100% и направлены на нанесение максимального имиджевого урона нашей стране», — считает Соловьёв.

Кроме того, юрист напомнил, что принятые два года назад поправки к Конституции как раз закрепили верховенство национального права над международными обязательствами.

«Что вернуло России правовой суверенитет и позволило минимизировать деструктивное иностранное влияние», — заключил он.

Ранее Госдума приняла законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России с 15 марта.