Госдума приняла законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России с 15 марта

Госдума приняла законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека в России после 15 марта.

Как уточняется на сайте Госдумы, ко второму чтению депутатами был предложен ряд поправок.

«В частности, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года — с даты подачи Российской Федерацией заявления о выходе из Совета Европы. Также выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках», — пояснил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Кроме того, решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

В конце апреля стало известно, что Генпрокуратура России прекратила взаимодействие с Европейским судом по правам человека после выхода России из Совета Европы.

16 марта ЕСПЧ проинформировал, что приостанавливает рассмотрение всех жалоб против России после того, как страна перестала быть членом Совета Европы.