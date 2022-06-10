Роспотребнадзор: вакцинация от натуральной оспы может защитить от заражения оспой обезьян

Вакцинация против натуральной оспы, предположительно, может защитить организм от заражения оспой обезьян.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации Роспотребнадзора по организации противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях при подозрении на заболевание оспой обезьян.

«Предполагается, что вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от заражения людей оспой обезьян», — говорится в документе.

При этом отмечается, что вакцинация населения или групп риска против натуральной оспы на настоящем этапе в России не предусматривается.

Также в Роспотребнадзоре порекомендовали усилить меры выявления лиц с возможными симптомами оспы обезьян, прибывающих из эпидемически неблагополучных стран.

По данным ведомства, в России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU рассказала, в чём отличие оспы обезьян от ветрянки.