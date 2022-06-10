Роспотребнадзор: вакцинация от натуральной оспы может защитить от заражения оспой обезьян
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации Роспотребнадзора по организации противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях при подозрении на заболевание оспой обезьян.
«Предполагается, что вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от заражения людей оспой обезьян», — говорится в документе.
При этом отмечается, что вакцинация населения или групп риска против натуральной оспы на настоящем этапе в России не предусматривается.
Также в Роспотребнадзоре порекомендовали усилить меры выявления лиц с возможными симптомами оспы обезьян, прибывающих из эпидемически неблагополучных стран.
По данным ведомства, в России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян.
Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU рассказала, в чём отличие оспы обезьян от ветрянки.