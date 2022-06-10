Роспотребнадзор рекомендовал усилить меры по выявлению лиц с подозрением на оспу обезьян

В Роспотребнадзоре порекомендовали усилить меры выявления лиц с возможными симптомами оспы обезьян, прибывающих из эпидемически неблагополучных стран.

Служба опубликовала рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях при подозрении на заболевание оспой обезьян.

«Необходимо... усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц», — говорится в документе.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU рассказала, в чём отличие оспы обезьян от ветрянки.