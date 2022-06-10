В Ростове рассказали о диспансеризациях для перенёсших COVID-19 жителей

Главный врач городской поликлиники №14 в Ростове Игорь Гайнутдинов рассказал, какие меры предпринимаются для восстановления здоровья жителей после перенесённой коронавирусной инфекции.

В беседе с rostovgazeta.ru он отметил, что система здравоохранения города испытала на себе колоссальную нагрузку в период разгара пандемии.

«Сегодня все структуры нашего здравоохранения, от Минздрава до администраций разных уровней, озабочены здоровьем наших людей. Полным ходом развёртывается диспансеризация. Для тех, кто перенёс коронавирус, — углублённая. Массово диспансеризация начнётся с 1 июля, но в нашей поликлинике она уже идёт. Опасаться очередей не стоит, их нет. Для диспансеризации мы выделили отдельный маршрут и кабинет. Люди приходят по записи и в короткий срок получают исчерпывающую информацию о состоянии своего здоровья и необходимые рекомендации», — сообщил Гайнутдинов.

Ранее врач-пульмонолог, терапевт Светлана Божко в разговоре с URA.RU рассказала, что инфекционные заболевания увеличивают риск сердечного приступа у переболевшего.