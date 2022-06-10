Кардиолог Давыдова назвала распространённые проблемы со здоровьем из-за жары

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Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики Анна Давыдова рассказала, чем жаркая погода может быть опасна для здоровья.
Кардиолог Давыдова назвала распространённые проблемы со здоровьем из-за жары
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  • © Sandy Aknine

В беседе с «Газетой.Ru» она сообщила, что чаще всего в жару люди сталкиваются с такими проблемами, как обезвоживание, ишемический инсульт, аритмия, гипотония, острый инфаркт миокарда, прогрессирование сердечной недостаточности, острая почечная недостаточность.

Люди старше 65 лет, а также лица с имеющимися хроническими заболеваниями при этом являются самой чувствительной группой, отметила Давыдова.

В жаркую погоду врач посоветовала отказаться от употребления острой и горячей пищи, есть больше овощей и фруктов и пить достаточное количество воды.

Ранее врач-пульмонолог, терапевт Светлана Божко в разговоре с URA.RU рассказала, что инфекционные заболевания увеличивают риск сердечного приступа у переболевшего.

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