Кардиолог Давыдова назвала распространённые проблемы со здоровьем из-за жары

Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики Анна Давыдова рассказала, чем жаркая погода может быть опасна для здоровья.

В беседе с «Газетой.Ru» она сообщила, что чаще всего в жару люди сталкиваются с такими проблемами, как обезвоживание, ишемический инсульт, аритмия, гипотония, острый инфаркт миокарда, прогрессирование сердечной недостаточности, острая почечная недостаточность.

Люди старше 65 лет, а также лица с имеющимися хроническими заболеваниями при этом являются самой чувствительной группой, отметила Давыдова.

В жаркую погоду врач посоветовала отказаться от употребления острой и горячей пищи, есть больше овощей и фруктов и пить достаточное количество воды.

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