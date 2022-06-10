Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 27,9%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в России в настоящий момент составляет 27,9%.

Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что вакцинация от коронавируса первым компонентом выполнена 92 238 789 раз, полный цикл вакцинации провели 87 875 913 раз.

Ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, в каких случаях нужна ревакцинация от COVID-19.