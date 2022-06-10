Сомнолог Черкасова назвала снижающие качество сна причины

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Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала, из-за чего человек может просыпаться ночью.
Сомнолог Черкасова назвала снижающие качество сна причины
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  • © Aliaksandra Ivanova / EyeEm

В беседе с «Москвой 24» специалист отметила, что сон — неоднородный и динамический процесс, человек спит циклами, каждый из которых длится около полутора часов.

Внутри каждого цикла есть стадии — это определённые периоды, когда мозг ведёт специфическую биоэлектрическую активность.

Однако порой человек может просыпаться среди ночи. Этому способствует, например, некомфортная температура в спальне, уточнила сомнолог.

Пробуждение может наступить и из-за раннего рассвета, а также света уличных фонарей или билбордов.

По словам Черкасовой, иногда хорошему сну препятствует также неудобная кровать.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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