Сомнолог Черкасова назвала снижающие качество сна причины
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В беседе с «Москвой 24» специалист отметила, что сон — неоднородный и динамический процесс, человек спит циклами, каждый из которых длится около полутора часов.
Внутри каждого цикла есть стадии — это определённые периоды, когда мозг ведёт специфическую биоэлектрическую активность.
Однако порой человек может просыпаться среди ночи. Этому способствует, например, некомфортная температура в спальне, уточнила сомнолог.
Пробуждение может наступить и из-за раннего рассвета, а также света уличных фонарей или билбордов.
По словам Черкасовой, иногда хорошему сну препятствует также неудобная кровать.
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