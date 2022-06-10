Иммунолог Скорпилева назвала различия между оспой обезьян и ветрянкой

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Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева рассказала, в чём отличие оспы обезьян от ветрянки.
Иммунолог Скорпилева назвала различия между оспой обезьян и ветрянкой
  • Gettyimages.ru
  • © Carlos Lujan/Europa Press

Ветрянка и оспа обезьян — это два разных вируса, сообщила специалист в беседе с URA.RU.

«При обезьяней оспе должен быть тесный контакт именно с больным. Это не ветряная оспа, которая передаётся очень быстро воздушно-капельным путём. Здесь нужен тесный и долгий контакт. Это первое. Второе — высыпания более глубокие и объёмные, нежели чем при ветрянке. Инкубационный период у ветрянки от 11 до 21 дня. У оспы приблизительно так же», — объяснила Скорпилева.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил о крайне низкой вероятности перехода оспы обезьян в ранг пандемии.

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