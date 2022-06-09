В Кемеровской области зарегистрировали 61 случай коронавируса за сутки

В Кемеровской области зарегистрировали 61 случай коронавируса за последние сутки. Выздоровели 59 жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Общее число заболевших в регионе достигло 164 995. Вылечились 161 749 человек.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 828 пациентов.

В целом в России за сутки выявили 3774 случая COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее Юрий Серебрянский, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.