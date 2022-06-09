В Ленобласти зафиксировали 52 случая COVID-19 за сутки

В Ленинградской области зафиксировали 52 случая COVID-19 за сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Общее число заболевших в регионе достигло 188 130.

Также стало известно, что севастопольский департамент здравоохранения отчитался об освоении средств, выделенных в 2021 году на обеспечение лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом.

«В полном объёме осуществлены поставки лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях», — говорится в отчёте, представленном в заксобрание. Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Городу были выделены лимиты в объёме 78,65 млн рублей за год.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.