В Ленобласти зафиксировали 52 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Ленинградской области зафиксировали 52 случая COVID-19 за сутки.
В Ленобласти зафиксировали 52 случая COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Общее число заболевших в регионе достигло 188 130.

Также стало известно, что севастопольский департамент здравоохранения отчитался об освоении средств, выделенных в 2021 году на обеспечение лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом.

«В полном объёме осуществлены поставки лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях», — говорится в отчёте, представленном в заксобрание. Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Городу были выделены лимиты в объёме 78,65 млн рублей за год.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить