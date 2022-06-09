В Удмуртии выявили 23 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 23 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Под наблюдением в поликлиниках находятся 809 пациентов, в ковидных центрах — 39 пациентов в состоянии средней тяжести, восемь — в тяжёлом.

С начала пандемии коронавирусом в республике переболели 167 111 жителей.

Вакцинацию прошли 698 219 человек, оба компонента вакцины получили 558 070.

Ревакцинировались 162 254 жителя, передаёт udm-info.ru.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.