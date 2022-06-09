В Удмуртии выявили 23 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Под наблюдением в поликлиниках находятся 809 пациентов, в ковидных центрах — 39 пациентов в состоянии средней тяжести, восемь — в тяжёлом.
С начала пандемии коронавирусом в республике переболели 167 111 жителей.
Вакцинацию прошли 698 219 человек, оба компонента вакцины получили 558 070.
Ревакцинировались 162 254 жителя, передаёт udm-info.ru.
Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.