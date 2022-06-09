Володин заявил, что в законотворческом портфеле Госдумы находится 1275 законопроектов

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В законотворческом портфеле Госдумы 1275 законопроектов, из них 896 готовят к рассмотрению в первом чтении. Об этом в ходе пленарного заседания заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин заявил, что в законотворческом портфеле Госдумы находится 1275 законопроектов
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Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Всего в нашем законотворческом портфеле на сегодняшний день 1275 законопроектов, из них 896 законопроектов готовятся к рассмотрению в первом чтении, 373 законопроекта подготовлены ко второму чтению, пять законопроектов подготовлены к третьему чтению», — заявил Володин.

По его словам, до конца сессии необходимо рассмотреть 46 приоритетных для правительства законопроектов.

Ранее стало известно, что Минфин России внёс в кабмин законопроект о регулировании табачного рынка.

Законопроект предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачной, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства.

Депутат Госдумы, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Минфин России внёс законопроект о регулировании производства и оборота табачных изделий.

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