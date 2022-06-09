Минфин России внёс в кабмин законопроект о регулировании табачного рынка

Минфин России внёс в правительство законопроект о регулировании производства и оборота табачных изделий и сырья для их производства.

«В качестве модели регулирования будет использована уже налаженная система государственного регулирования и контроля алкогольного рынка», — говорится в сообщении.

Законопроект предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачной, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства.

Помимо этого, предусмотрена обязанность производителей регистрировать оборудование для производства продукции.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил дополнить упаковку сигарет (а также иных никотиносодержащих товаров) информацией о суммарных годовых тратах курильщика на вредную привычку. Копии обращений на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и министра здравоохранения Михаила Мурашко имеются в распоряжении RT.

Крупник заявил, что данное нововведение стало бы «наглядным и действенным приёмом пропаганды здорового образа жизни».