В «Трезвой России» рассказали о необходимости жёсткого контроля производства табака

Депутат Госдумы, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Минфин России внёс законопроект о регулировании производства и оборота табачных изделий.

«У нас за качество сырья никто не хочет отвечать. С табачным сырьём у нас большая беда, потому что табачные компании просто обманывают и потребителей, и государство. Первое, что мы должны проверять: есть ли в сигаретах табак, о чём нам заявляет производитель. Лично я ставлю наличие там табака под сомнение. Там есть разные химические реагенты разных тяжёлых мастей и последствий, но табака нет. Табак — это растение, и на 300 млрд выкуренных в прошлом году сигарет должно быть гигантское количество засеянных полей или завезённого сырья. Чего не наблюдается», — рассказал Хамзаев.

По его мнению, для контроля над ситуацией необходимо создать государственный орган, надзирающий за всем, что касается производства табачных изделий.

«Если мы хотим идти по примеру алкогольной индустрии, то нужно поддержать ту инициативу, о которой ряд депутатов говорят уже не первый год, называется она — «Ростабак». Это специальное агентство, которое должно контролировать и отвечать за качество исполнения, лицензирования и всего остального, связанного с табаком. Это принципиально важно с точки зрения защиты здоровья наших граждан», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Минфин России внёс в кабмин законопроект о регулировании табачного рынка.

Законопроект предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачной, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства.