В Госдуме прокомментировали законопроект Минфина о регулировании табачного рынка

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Минфин России внёс в правительство законопроект о регулировании производства и оборота табачных изделий и сырья для их производства.

«В любом случае любая инициатива в сфере табачной продукции, если она идёт в пользу здоровья граждан, а не в пользу производителей табака, будет мною расценена положительно. Потому что с табаком у нас действительно очень большие проблемы. А самая главная проблема именно в производстве табака. Никто не знает, что содержится в пачке сигарет. Если вы возьмёте пачку, то вы нигде не найдёте, сколько там содержится смол, вредных веществ и даже никотина… И если этот законопроект будет регламентировать эти вопросы и заставит производителей табака писать состав, это будет большой шаг вперёд», — сказал депутат.

Он отметил, что на данный момент требует внимания и такой важный вопрос, как контрабанда табачных изделий.

«Огромное количество сигарет ввозится в Россию фурами через наши дружественные республики. Огромное количество немаркированной продукции, на которую не оплачиваются акцизные сборы, ввозится в Россию и торгуется из-под полы. Этот вопрос тоже не урегулирован и требует особого внимания. Если данный законопроект будет регулировать данный вопрос, то это очень хорошо», — заключил Леонов.

Ранее стало известно, что Минфин России внёс в кабмин законопроект о регулировании табачного рынка.

Законопроект предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачной, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства.