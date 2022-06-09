В Госдуме прокомментировали законопроект Минфина о регулировании табачного рынка
- РИА Новости
«В любом случае любая инициатива в сфере табачной продукции, если она идёт в пользу здоровья граждан, а не в пользу производителей табака, будет мною расценена положительно. Потому что с табаком у нас действительно очень большие проблемы. А самая главная проблема именно в производстве табака. Никто не знает, что содержится в пачке сигарет. Если вы возьмёте пачку, то вы нигде не найдёте, сколько там содержится смол, вредных веществ и даже никотина… И если этот законопроект будет регламентировать эти вопросы и заставит производителей табака писать состав, это будет большой шаг вперёд», — сказал депутат.
Он отметил, что на данный момент требует внимания и такой важный вопрос, как контрабанда табачных изделий.
«Огромное количество сигарет ввозится в Россию фурами через наши дружественные республики. Огромное количество немаркированной продукции, на которую не оплачиваются акцизные сборы, ввозится в Россию и торгуется из-под полы. Этот вопрос тоже не урегулирован и требует особого внимания. Если данный законопроект будет регулировать данный вопрос, то это очень хорошо», — заключил Леонов.
Ранее стало известно, что Минфин России внёс в кабмин законопроект о регулировании табачного рынка.
Законопроект предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачной, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства.