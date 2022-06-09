Врач Чижевская перечислила риски развития плоскостопия

Исполнительный директор общественной организации «Ассоциации медцентров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская рассказала, чем опасно плоскостопие.

Многие полагают, что плоскостопие плохо лишь тем, что ноги быстрее устают, однако это не совсем так, сказала специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Из-за отсутствия нормальной амортизации возрастает нагрузка не только на сами стопы, но и на весь опорно-двигательный аппарат — в процесс вовлекаются голеностопные суставы, колени, тазобедренные суставы и весь позвоночник. Стало быть, плоскостопие ухудшает не только здоровье ног, но и практически всего организма в целом», — объяснила Чижевская.

На процесс формирования стопы могут негативно повлиять такие факторы, как наследственность, гиподинамия, лишний вес, травмы стоп, повышенные нагрузки на ноги и другие, добавила врач.

Ранее психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева в беседе с ФАН перечислила факторы, которые могут провоцировать расстройство пищевого поведения у детей.