Автоэксперт Канаев прокомментировал идею внесения изменений в закон об ОСАГО

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Полина Полетаева
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал предложение о запрете страховщикам оформлять ОСАГО в случае, если у них нет договора со станцией технического обслуживания (СТО).
Автоэксперт Канаев прокомментировал идею внесения изменений в закон об ОСАГО
  • АГН «Москва»
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«Я считаю, что депутат немного погорячился. Если говорить о том, что необходимо сделать, то в данном случае нужно просто обязать страховые компании, которые не имеют договоров с СТО, прописывать это в своих договорах о страховании. Прямо вверху должно быть прописано: «Мы не имеем своей СТО». Чтобы клиент сразу знал об этом», — считает автоэксперт.

Канаев добавил, что проблема отсутствия договора между страховыми компаниями и станциями технического обслуживания возникла совсем недавно.

«Санкции ввели — и всё, естественно, подорожало. Страховые компании отказываются что-то искать и выплачивают деньги», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить страховщикам оформлять ОСАГО в случае, если у них нет договора со станцией технического обслуживания.

Депутат отметил, что некоторые компании не имеют договоров со станциями технического обслуживания и заранее вписывают в полис ОСАГО компенсацию исключительно в виде страховой выплаты, о чём клиенты нередко узнают лишь после ДТП, подчеркнул парламентарий.

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