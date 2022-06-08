Врачи со Ставрополья начали работу в медучреждениях Антрацитовского района ЛНР

Медики из Ставропольского края приступили к работе в медучреждениях Антрацитовского района Луганской Народной Республики, заявил глава краевого Минздрава Владимир Колесников.

Он отметил, что помощь врачей со Ставрополья организована в рамках соглашения о сотрудничестве между регионами.

«Медики края приложат максимум усилий, чтобы помочь луганским коллегам... Прежде всего — высококвалифицированными кадрами. Пилотная группа наших врачей уже работает в медучреждениях освобождённой территории», — сообщил Колесников в своём Telegram.

Кроме того, по словам министра, в ЛНР со Ставрополья передали гумпомощь в виде 1,5 т медикаментов.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее сообщил, что Россия поставила более 5 тыс. т медикаментов в ДНР и ЛНР за последние годы.