Росстат заявил о росте запасов зерна в сельхозорганизациях России по сравнению с 2021 годом

Росстат опубликовал материалы, в которых говорится, что запасы зерна в сельхозорганизациях России по состоянию на 1 мая 2022 года составили 11,411 млн т, что на 6,1% превышает показатель на аналогичную дату прошлого года.

Как уточняет ТАСС, ссылаясь на данные ведомства, запасы пшеницы выросли на 10,6%, до 7,3 млн т, а запасы кукурузы на зерно увеличились на 14,8%, до 1,9 млн т.

Вместе с этим в ведомстве уточнили, что объём реализации зерна (без кукурузы) в январе — апреле 2022 года снизился на 6,1%, до 11,636 млн т. В том числе продажи пшеницы сократились на 2,2%, до 8,6 млн т. Однако объём реализации кукурузы вырос на 3,1%, до 2,4 млн т.

Вместе с этим в апреле объём продаж зерна вырос на 1,4%, до 3,1 млн т, в том числе пшеницы — на 9,5%, до 2,4 млн т. Реализация кукурузы в апреле выросла на 1,3%, до 553 тыс. т.

Ранее помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия делает всё, чтобы помочь преодолеть мировой голод, поставляя больший объём продукции на глобальный рынок.