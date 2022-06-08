Кадыров предложил запретить в России журналистов — «информационных диверсантов»

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с предложением запретить в России «информационных диверсантов» и аккредитовывать только тех сотрудников СМИ, которые демонстрируют непредвзятую объективную оценку.

Он напомнил о сообщениях официального представителя российского МИД Марии Захаровой, по словам которой отечественных журналистов в Америке «испытывают на прочность», не продлевая визы и блокируя счета.

«Считаю, что рано или поздно США всё-таки полностью свяжут руки нашим репортёрам... Нужно следовать простому правилу — аккредитовать журналистов только тех СМИ, кто афиширует непредвзятую объективную оценку. Всех остальных информационных диверсантов — запретить», — написал Кадыров в своём Telegram.

По мнению главы Чечни, Запад использует своих сотрудников из сферы СМИ во имя достижения политических целей.

Захарова ранее сообщила об «объявленной войне» российским СМИ в США.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о притеснениях российских средств массовой информации и журналистов в Америке.