Захарова заявила об «объявленной войне» российским СМИ в США
- РИА Новости
«Мы хотели привлечь внимание американских госструктур и общественности к тому, что творится с российскими средствами массовой информации на территории США. Дело в том, что там им объявлена война, настоящая война», — сказала Захарова на брифинге.
По её словам, на российские СМИ и журналистов ведётся «настоящее гонение».
Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил о притеснениях российских средств массовой информации и журналистов в Америке.