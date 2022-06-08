Захарова заявила об «объявленной войне» российским СМИ в США

Российским СМИ в США «объявлена война», на них идут гонения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы хотели привлечь внимание американских госструктур и общественности к тому, что творится с российскими средствами массовой информации на территории США. Дело в том, что там им объявлена война, настоящая война», — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, на российские СМИ и журналистов ведётся «настоящее гонение».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил о притеснениях российских средств массовой информации и журналистов в Америке.