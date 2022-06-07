Посол России в США заявил о притеснениях российских журналистов в Америке

Короткая ссылка
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о притеснениях российских средств массовой информации и журналистов в Америке.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале посольства России в США. 

По словам Антонова, журналистам ограничивают доступ к мероприятиям на территории страны, осложняют процесс получения виз и блокируют банковские счета. Спецслужбы склоняют российских командированных журналистов к сотрудничеству. 

«Сегодня можно говорить об информационной блокаде представителей России в прессе США», — подытожил посол.

Ранее сообщалось о том, что национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил трансляцию всех российских телеканалов. Мера вступит в силу 9 июня и затронет 80 зарегистрированных в России телеканалов, вещание которых сейчас доступно в стране. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить