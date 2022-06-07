Посол России в США заявил о притеснениях российских журналистов в Америке

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о притеснениях российских средств массовой информации и журналистов в Америке.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале посольства России в США.

По словам Антонова, журналистам ограничивают доступ к мероприятиям на территории страны, осложняют процесс получения виз и блокируют банковские счета. Спецслужбы склоняют российских командированных журналистов к сотрудничеству.

«Сегодня можно говорить об информационной блокаде представителей России в прессе США», — подытожил посол.

Ранее сообщалось о том, что национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил трансляцию всех российских телеканалов. Мера вступит в силу 9 июня и затронет 80 зарегистрированных в России телеканалов, вещание которых сейчас доступно в стране.