Посол России в США заявил о притеснениях российских журналистов в Америке
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале посольства России в США.
По словам Антонова, журналистам ограничивают доступ к мероприятиям на территории страны, осложняют процесс получения виз и блокируют банковские счета. Спецслужбы склоняют российских командированных журналистов к сотрудничеству.
«Сегодня можно говорить об информационной блокаде представителей России в прессе США», — подытожил посол.
Ранее сообщалось о том, что национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил трансляцию всех российских телеканалов. Мера вступит в силу 9 июня и затронет 80 зарегистрированных в России телеканалов, вещание которых сейчас доступно в стране.