Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова
- РИА Новости
Постановление признано законным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — заявил собеседник агентства.
Аскеров был заочно арестован 24 мая.
В середине мая МВД России объявило в розыск Аскерова.
Ранее сообщалось, что СК возбудил в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма.
Как установило следствие, в одной из соцсетей Аскеров опубликовал «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».