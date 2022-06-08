Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова

Короткая ссылка
Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы о заочном аресте бывшего участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова.
Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова
  • РИА Новости

Постановление признано законным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — заявил собеседник агентства.

Аскеров был заочно арестован 24 мая.

В середине мая МВД России объявило в розыск Аскерова.

Ранее сообщалось, что СК возбудил в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма.

Как установило следствие, в одной из соцсетей Аскеров опубликовал «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить