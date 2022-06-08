Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова

Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы о заочном аресте бывшего участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова.

Постановление признано законным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — заявил собеседник агентства.

Аскеров был заочно арестован 24 мая.

В середине мая МВД России объявило в розыск Аскерова.

Ранее сообщалось, что СК возбудил в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма.

Как установило следствие, в одной из соцсетей Аскеров опубликовал «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».