МВД России объявило в розыск участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

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МВД России объявило в розыск участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова.
МВД России объявило в розыск участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Как пишет РИА Новости, это следует из базы данных ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос.

Между тем не уточняется, о какой статье идёт речь.

Ранее сообщалось, что СК возбудил на Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма.

Как установило следствие, в одной из соцсетей Аскеров опубликовал «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».

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