МВД России объявило в розыск участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
Как пишет РИА Новости, это следует из базы данных ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос.
Между тем не уточняется, о какой статье идёт речь.
Ранее сообщалось, что СК возбудил на Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма.
Как установило следствие, в одной из соцсетей Аскеров опубликовал «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».