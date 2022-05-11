МВД России объявило в розыск участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

МВД России объявило в розыск участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова.

Как пишет РИА Новости, это следует из базы данных ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос.

Между тем не уточняется, о какой статье идёт речь.

Ранее сообщалось, что СК возбудил на Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма.

Как установило следствие, в одной из соцсетей Аскеров опубликовал «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».