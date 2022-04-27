СК расследует уголовное дело в отношении Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма

Следственный комитет России расследует уголовное дело в отношении журналиста, участника игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова, который, как сообщает ведомство, опубликовал ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

«В отношении Ровшана Аскерова расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма, возбужденное по ч. 4 ст. 354.1 УК России», — сообщил СК.

Как установило следствие, в одной из соцсетей Аскеров опубликовал «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».

В ведомстве пообещали «принципиально и жёстко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества».

19 января в Самарской области присяжные признали виновным мужчину, разместившего фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».