СК расследует уголовное дело в отношении Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма
- РИА Новости
«В отношении Ровшана Аскерова расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма, возбужденное по ч. 4 ст. 354.1 УК России», — сообщил СК.
Как установило следствие, в одной из соцсетей Аскеров опубликовал «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».
В ведомстве пообещали «принципиально и жёстко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества».
19 января в Самарской области присяжные признали виновным мужчину, разместившего фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».