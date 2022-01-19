В Самарской области присяжные признали мужчину виновным в реабилитации нацизма

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В Самарской области присяжные признали виновным мужчину, разместившего фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».
В Самарской области присяжные признали мужчину виновным в реабилитации нацизма
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на суд.

Самарец обвинялся по статье «Реабилитация нацизма». Он был одним из тех, кто в 2020 году разместил фотографии фашистских деятелей на сайте «Бессмертного полка».

Судебный процесс проходит с участием присяжных. Они вынесли обвинительный вердикт. Позже суд назначит наказание.

Ранее сообщалось, что суд в Волгограде назначил штраф в размере 300 тыс. рублей студенту Денису Воронцову, который разместил фотографию нациста на сайте «Бессмертного полка».

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