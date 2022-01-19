В Самарской области присяжные признали мужчину виновным в реабилитации нацизма
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает volga.news со ссылкой на суд.
Самарец обвинялся по статье «Реабилитация нацизма». Он был одним из тех, кто в 2020 году разместил фотографии фашистских деятелей на сайте «Бессмертного полка».
Судебный процесс проходит с участием присяжных. Они вынесли обвинительный вердикт. Позже суд назначит наказание.
Ранее сообщалось, что суд в Волгограде назначил штраф в размере 300 тыс. рублей студенту Денису Воронцову, который разместил фотографию нациста на сайте «Бессмертного полка».