В Самарской области присяжные признали мужчину виновным в реабилитации нацизма

В Самарской области присяжные признали виновным мужчину, разместившего фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на суд.

Самарец обвинялся по статье «Реабилитация нацизма». Он был одним из тех, кто в 2020 году разместил фотографии фашистских деятелей на сайте «Бессмертного полка».

Судебный процесс проходит с участием присяжных. Они вынесли обвинительный вердикт. Позже суд назначит наказание.

Ранее сообщалось, что суд в Волгограде назначил штраф в размере 300 тыс. рублей студенту Денису Воронцову, который разместил фотографию нациста на сайте «Бессмертного полка».