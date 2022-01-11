Суд в Волгограде оштрафовал студента за фотографию нациста на сайте «Бессмертного полка»

Короткая ссылка
Суд в Волгограде назначил штраф в размере 300 тыс. рублей студенту Денису Воронцову, который разместил фотографию нациста на сайте «Бессмертного полка».
Суд в Волгограде оштрафовал студента за фотографию нациста на сайте «Бессмертного полка»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Волгоградской области.

«Приговором Волгоградского областного суда Денис Воронцов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 354.1 УК РФ и ч. 2 ст. 294 УК России. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что весной 2020 года Воронцов пытался разместить фото начальника IV управления государственной тайной полиции (гестапо) РСХА СС Генриха Мюллера, указав, что на изображении якобы запечатлён участник Великой Отечественной войны Геннадий Михайловский.

Ранее Приморский краевой суд приговорил жителя Владивостока к десяти месяцам исправительных работ за размещение фото Адольфа Гитлера на сайте общественной акции «Бессмертный полк».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить