Суд в Волгограде оштрафовал студента за фотографию нациста на сайте «Бессмертного полка»

Суд в Волгограде назначил штраф в размере 300 тыс. рублей студенту Денису Воронцову, который разместил фотографию нациста на сайте «Бессмертного полка».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Волгоградской области.

«Приговором Волгоградского областного суда Денис Воронцов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 354.1 УК РФ и ч. 2 ст. 294 УК России. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что весной 2020 года Воронцов пытался разместить фото начальника IV управления государственной тайной полиции (гестапо) РСХА СС Генриха Мюллера, указав, что на изображении якобы запечатлён участник Великой Отечественной войны Геннадий Михайловский.

Ранее Приморский краевой суд приговорил жителя Владивостока к десяти месяцам исправительных работ за размещение фото Адольфа Гитлера на сайте общественной акции «Бессмертный полк».