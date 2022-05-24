Суд в Москве заочно арестовал участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости.
В середине мая МВД России объявило в розыск Аскерова.
Ранее сообщалось, что СК возбудил на Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма.
Как установило следствие, в одной из соцсетей Аскеров опубликовал «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».