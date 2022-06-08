Врач Осипов рассказал о распространённых осложнениях после COVID-19

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Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал о распространённых осложнениях после COVID-19.
Врач Осипов рассказал о распространённых осложнениях после COVID-19
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«Это, как правило, нарушения сердечного ритма, тромбозы», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, на фоне коронавируса могут возникать заболевания желудочно-кишечного тракта, довольно часто диагностируется и сахарный диабет.

«Ещё одно осложнение — заболевания нервной системы: психологические и когнитивные нарушения, нарушения памяти, плохой сон, головные боли, что говорит о сосудистых нарушениях в головном мозге», — добавил Осипов.

Ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Нурбубу Молдогазиева в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, в каких случаях нужна ревакцинация от COVID-19.

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