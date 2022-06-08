В Тульской области подтвердили 41 случай COVID-19 за сутки

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В Тульской области подтвердили 41 случай COVID-19 за последние сутки.
В Тульской области подтвердили 41 случай COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 157 176. Вылечились 157 176 жителей, в том числе 15 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 223 случая коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на федеральный штаб. Госпитализированы 83 заболевших. Выздоровели за последние 24 часа 336 человек.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.

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