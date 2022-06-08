В Удмуртии выявили 19 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 19 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 822 пациента, в ковидных стационарах — 47 пациентов в состоянии средней тяжести, девять — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 30 жителей.

Также стало известно, что власти Сахалина смягчили коронавирусные ограничения, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство. В частности, носить маски и соблюдать социальную дистанцию нужно только при посещении медицинских организаций, аптек, учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием и летних загородных оздоровительных учреждений.

В остальных случаях ношение масок носит рекомендательный характер.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.