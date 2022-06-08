Терапевт Алексеева рассказала о возможном вреде кондиционера

Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала, кому стоит отказаться от использования кондиционера.

В беседе с «Вечерней Москвой» врач выразила мнение, что использовать оборудование для охлаждения воздуха может быть вредно тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, ревматоидным артритом и синуситами.

Также кондиционеры не рекомендуется использовать людям с аллергическим ринитом и астмой, поскольку продолжительная циркуляция воздуха увеличивает концентрацию аллергенов в помещении.

Оптимальной температурой воздуха Алексеева назвала +23...+26 °С. Как уточнила врач, разница между температурой дома и на улице не должна превышать 8 °С.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News напомнила о важности сбалансированного питания.